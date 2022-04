Valgono... miliardi di miliardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valgono... miliardi di miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRILIONI

Significato/Curiosita : Valgono... miliardi di miliardi

Per l’emergenza covid-19; anzi l'86% di essi sono più ricchi di un anno fa. insieme "valgono" 13.100 miliardi di dollari. gli usa hanno 724 miliardari...

Un trilione è il numero naturale che, nel sistema di denominazione chiamato scala lunga, equivale a un milione di bilioni, cioè un miliardo di miliardi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

