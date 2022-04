Usano il bulino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usano il bulino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORAFI

Significato/Curiosita : Usano il bulino

Da ricordare gli orafi e gli argentieri che plasmano le lamine ed usano il bulino per produrre orecchini, monili, collane, pendagli spesso rifacendosi...

Col passare del tempo gli orafi ebbero sempre più clienti, consolidando la fiducia nella nota di banco. poco per volta gli orafi si resero conto che i clienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

