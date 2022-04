Una gara sportiva con il titolo in palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara sportiva con il titolo in palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHALLENGE

Significato/Curiosita : Una gara sportiva con il titolo in palio

il palio di legnano è una festa tradizionale che si svolge annualmente a legnano dal 1935 per commemorare l'omonima battaglia combattuta il 29 maggio...

challenge – compagnia petrolifera neozelandese challenge – azienda motoristica britannica challenge – film del 1937 diretto da balwant bhatt challenge... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con gara; sportiva; titolo; palio; Città bulgara situata ai piedi del Vitosa; Elementi che portano sfavore in una gara ; gara nzia personale che dà valore; Avversario in una gara ; Squadra sportiva che rappresenta uno Stato; La sportiva che non è ancora fra gli juniores; Ripetizione dell azione sportiva in TV ing; Ferrari, popolare giornalista sportiva ; titolo da sovrani; Il titolo di Matilde di Canossa; Il titolo di un film con un orca protagonista; Precede Butterfly nel titolo di un opera; È famoso il suo palio ; Si disputano in 10 il palio di Siena; Una coppa in palio ; La città del più famoso palio ; Cerca nelle Definizioni