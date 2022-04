Una delle più famose sculture di Antonio Canova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle più famose sculture di Antonio Canova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VENERE ITALICA

Significato/Curiosita : Una delle piu famose sculture di antonio canova

Le tre grazie è il nome assegnato a due sculture di antonio canova ritraenti le tre famose dee della mitologia greca e realizzate tra il 1812 e il 1817...

La venere italica è un'opera in marmo realizzata da antonio canova. l'opera fu realizzata come compensazione per il trasferimento in francia della venere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con delle; famose; sculture; antonio; canova; Una delle figure ricorrenti di René Magritte; Lo erano i Grimm delle favole; Ciascuna delle carrozze di un treno; Motivo decorativo a spirale delle colonne antiche; famose caramelle gommose alla liquirizia; Imperatore romano che lasciò famose terme; famose truppe da sbarco; Sono famose quelle affrescate da Raffaello in Vaticano; Creatore di iscrizioni e sculture decorative; sculture femminili che fungono da colonne; Il parco di Oslo con sculture di marmo e granito; Espone quadri e sculture ; antonio , allenatore di calcio; antonio , celebre liutaio cremonese; antonio che scrisse Quaderni dal carcere; Come la storia in un libro di antonio Scurati; Uno grande fii il canova ; canova ccio di un dramma; Resero famoso canova ; L arte in cui eccelse canova ; Cerca nelle Definizioni