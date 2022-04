Le tre dee greche figlie della Notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tre dee greche figlie della Notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Le tre dee greche figlie della notte

le grazie (in latino gratiae) sono dee nella religione romana (mitologia romana), replica latina delle cariti greche (in greco antico te chàrites)...

Le tre moire (in greco antico: µa, mòirai) assimilate anche alle parche romane e alle norne norrene, sono figure appartenenti alla mitologia greca...