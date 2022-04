Le sue gesta sono narrate nei due libri dei Re della Bibbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue gesta sono narrate nei due libri dei Re della Bibbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELIA

Significato/Curiosita : Le sue gesta sono narrate nei due libri dei re della bibbia

Dell'antico testamento; le sue gesta sono narrate nei due "libri dei re" della bibbia. secondo quanto si legge nei libri dei re, elia fu un grande profeta. egli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elia (disambigua). il profeta elia (nome ebraico eliyahu, che significa "il mio dio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

