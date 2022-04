Fu sposa di Carlo Magno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sposa di Carlo Magno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ERMENGARDA

Significato/Curiosita : Fu sposa di carlo magno

Se stai cercando altri significati, vedi carlo magno (disambigua). carlo, detto magno o carlomagno o carlo i detto il grande, dal latino carolus magnus...

Nome ermengarda, vedi ermengarda (disambigua). ermengarda è un nome proprio di persona italiano femminile. ipocoristici: irma maschili: ermengardo germanico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con sposa; carlo; magno; Nicoletta, che ha sposa to Benigni; sposa di Urano; Li consuma chi si sposa ; A Venezia si sposa va con il mare; Un celebre romanzo di carlo Levi; Il carlo giallista di libri come Almost Blue; carlo , popolare conduttore televisivo; carlo , poeta meneghino; La città romagno la in cui nacque Marco Pantani; Alessandro magno ne era il re; Gli eredi di Alessandro magno ; I successori di Alessandro magno ;