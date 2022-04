Spago usato dai calzolai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spago usato dai calzolai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REFE

Significato/Curiosita : Spago usato dai calzolai

La lesina è un attrezzo usato dai calzolai e dai sellai. tipicamente viene usata per creare i buchi in cui si inserisce lo spago per cucire le suole alle...

Sinistra le case occupi tutta la strada maestra fino all'imboccatura di refe nero e per quella scendendo pure a sinistra vada fino al vicolo del signor... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

