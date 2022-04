Significa verso l alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Significa verso l alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IN SU

Significato/Curiosita : Significa verso l alto

Stai cercando altri significati, vedi palo alto (disambigua). palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli stati...

verso che non ubbidisce ad alcuna metrica; Agglomerato di polvere e idrogeno nell universo ; Chiamata innata verso una scelta di vita; Così trasparente che si vede attraverso ; Fiore rosso se alto , è una persona importante; Era un alto dignitario nelle corti medievali; alto in centro; Valico del Trentino-alto Adige;