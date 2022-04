La Sabatini che è stata Miss Italia nel 2015 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Sabatini che è stata Miss Italia nel 2015. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALICE

Significato/Curiosita : La sabatini che e stata miss italia nel 2015

miss italia 2015 si è svolta il 20 settembre 2015. la sede è stata per la terza volta, il palazzo del turismo di jesolo. in onda per la terza volta su...

Altre definizioni con sabatini; stata; miss; italia; 2015; Testata Giornalistica Regionale; È stata accorpata con l Alsazia e la Champagne-Ardenne; E stata soprannominata la tigre di Cremona; La Carpenter che è stata Debra Morgan in Dexter; Dote... da miss ; Trasmiss ione di un virus; Un primiss imo esempio di qualcosa; Una lunga trasmiss ione TV a scopi benefìci; Nota attrice e doppiatrice italia na; La regione più grande d italia ; __ Ristori, attrice tragica italia na del 1800; Gruppo rock italia no capeggiato da Piero Pelù; Ha ospitato con Milano l Expo 2015 ; __ Cagnotto: oro mondiale nei tuffi nel 2015 , in Russia; Ha ospitato l Expo 2015 assieme a Milano; La manifestazione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015 ; Cerca nelle Definizioni