Roccia metamorfica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia metamorfica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GNEISS

Significato/Curiosita : Roccia metamorfica

Marmo: una roccia metamorfica composta prevalentemente o esclusivamente da calcite e/o dolomite. roccia a silicati di calcio: roccia metamorfica con 0-50%...

Lo gneiss o gneis (pronuncia /gnis/ o /gnais/), scritto anche gnais, dal tedesco gneis (pronuncia tedesca [gnas]) è una delle più comuni rocce metamorfiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con roccia; metamorfica; Solida e voluminosa come può essere una roccia ; Approccia to con violenza; roccia semi-preziosa, più comunemente rossa; Lavora per estrarre metalli dalla roccia ; Roccia metamorfica simile al granito; Può essere metamorfica ; Cerca nelle Definizioni