Riportano i voti degli studenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportano i voti degli studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAGELLE

Significato/Curiosita : Riportano i voti degli studenti

Corso riportano una insufficienza in una materia possono essere ammessi all'esame ugualmente: il voto insufficiente fa media insieme agli altri voti riportati...

Parola "sei" con la parola "sette" nelle pagelle scritte a mano. nonostante la digitalizzazione delle pagelle (elaborate ora direttamente con il computer)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

