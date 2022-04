Riduzione di volume di un organo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzione di volume di un organo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATROFIA

Significato/Curiosita : Riduzione di volume di un organo

È l'organo linfoide secondario più grande del sistema linfatico umano. la sua grandezza e la sua struttura sono tali da essere considerato un organo pieno...

Le atrofie più conosciute e studiate in campo medico: atrofia cerebrale atrofia da compressione atrofia da denervazione atrofia da disuso atrofia da malnutrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con riduzione; volume; organo; riduzione del flusso di sangue verso un organo; riduzione del numero di cromosoomi in una cellula; riduzione di prezzo; riduzione della forza muscolare; volume ponderoso; volume in breve; Ingrandito in volume ; Diminuzione di volume di tessuti e muscoli; Le ha l organo ; organo umano sede del pensiero; organo di tessuto che filtra sostanze estranee; organo che affianca il rettore nel governo dell ateneo; Cerca nelle Definizioni