Ricetta siciliana di ortaggi fritti in agrodolce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricetta siciliana di ortaggi fritti in agrodolce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPONATA

Significato/Curiosita : Ricetta siciliana di ortaggi fritti in agrodolce

(capunata in siciliano) è un prodotto tipico della cucina siciliana. si tratta di un insieme di ortaggi (per lo più melanzane), conditi con sugo di pomodoro...

(capunata in siciliano) è un prodotto tipico della cucina siciliana. si tratta di un insieme di ortaggi (per lo più melanzane), conditi con sugo di pomodoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

