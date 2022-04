Quelli di soia si usano nella cucina orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di soia si usano nella cucina orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GERMOGLI

Significato/Curiosita : Quelli di soia si usano nella cucina orientale

Della regione contrastano con quelli delle cucine asiatico-orientali, sostituendo le salse di pesce al posto della salsa di soia e inserendo ingredienti come...

Vengono impropriamente chiamati "germogli di soia" i germogli del fagiolo mung verde (vigna radiata), mentre i veri germogli di soia sono soltanto quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

