Quella chimica studia la velocità e le reazioni che la influenzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella chimica studia la velocità e le reazioni che la influenzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINETICA

Significato/Curiosita : Quella chimica studia la velocita e le reazioni che la influenzano

Significati, vedi chimica (disambigua). la chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa" "") è la scienza fondamentale...

L'energia cinetica è l'energia che un corpo possiede a causa del proprio movimento. per il teorema dell'energia cinetica, l'energia cinetica di un corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

