È un premio d importanza mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un premio d importanza mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : E un premio d importanza mondiale

Classifica femminile, vedi classifica mondiale femminile della fifa. la classifica mondiale della fifa o ranking mondiale fifa, chiamata ufficialmente per...

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con premio; importanza; mondiale; premio per cineasti; premio letterario della Fondazione Bellonci; Il Quasimodo premio Nobel; Il fisico italiano vincitore del premio Nobel nel 2021; Posta in posizione iniziale per importanza ; In una parola, importanza e precedenza; E un premio d importanza mondiale; Ha importanza nel profilo; Carla, étoile milanese di fama mondiale ; Moto sulla quale Agostini vinse l ultimo mondiale ; Aerei tedeschi della prima guerra mondiale ; Enrico, patriota della Prima guerra mondiale ; Cerca nelle Definizioni