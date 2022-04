Piccolo attrezzo domestico a forma di cucchiaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo attrezzo domestico a forma di cucchiaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALETTINA

Significato/Curiosita : Piccolo attrezzo domestico a forma di cucchiaio

Un attrezzo da cucina o utensile da cucina è un attrezzo o utensile a mano, normalmente di piccole dimensioni, che si usa in cucina, per funzioni legate...

Recupero imitano il nuoto di un pesce grazie alla turbolenza creata da una palettina posta sotto il mento. ne esistono vari modelli che si differenziano per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con piccolo; attrezzo; domestico; forma; cucchiaio; Il nome della piccolo , attrice italiana; piccolo mobile usato per pettinarsi e truccarsi; Un piccolo cervo; piccolo scalpello di precisione da incisori; Con il martello è un attrezzo dello scultore; attrezzo non meglio identificato; attrezzo per slalom acquatici; attrezzo manuale utile a scavare nella pietra; Pertinente l ambiente domestico ; Quadrupede domestico ; Elettrodomestico usato per fare il bucato; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette; Opposta alla forma ; Qualsiasi programma informa tico; forma ggio francese a pasta molle; Che ha forma ... di un regalo pasquale; Si sorbisce con il cucchiaio ; I cucchiaio ni nelle zuppiere; __ al cucchiaio : mousse e budini; Si mangia con il cucchiaio ; Cerca nelle Definizioni