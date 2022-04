Pertugio delle fortezze per uso di armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pertugio delle fortezze per uso di armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERITOIA

Significato/Curiosita : Pertugio delle fortezze per uso di armi

Valmeriana: sulla parete a sinistra è incisa una macina, sulla destra si nota un pertugio nel quale occorre entrare carponi ma che si apre subito dopo rivelando...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla feritoia feritoia, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Un sottile pertugio ; Foro, pertugio ; Un pertugio nelle mura; Un pertugio nella porta; Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni; I ricreatori delle parrocchie; Una delle sette meraviglie del mondo antico; Altro nome delle razze; Compete con il Grana Padano: Parmi giano __; Le armi delle api; Si arma senza armi ; Cessano con l armi stizio;