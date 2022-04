Permette di spostare un veicolo a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di spostare un veicolo a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEGUIDA

Significato/Curiosita : Permette di spostare un veicolo a distanza

Forcellone. la sospensione di un veicolo è l'insieme dei componenti mediante i quali il telaio è collegato alle ruote del veicolo, o più generalmente indica...

Sia fisso che in movimento, inseguendolo con i sensori di bordo o con teleguida da parte del mezzo lanciatore. i missili antinave possono raggiungere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

