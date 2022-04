Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONLUS

Significato/Curiosita : Organizzazione non lucrativa di utilita sociale

Un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l'acronimo onlus, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

