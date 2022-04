Omettere, trascurare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Omettere, trascurare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRALASCIARE

Significato/Curiosita : Omettere, trascurare

Spesso i teorici dell'agile alliance avvisano che è un errore trascurare o addirittura omettere queste due fasi; refactoring - la ristrutturazione di parti...

Preterizione (dal verbo latino "praeterire", letteralmente "andare oltre", "tralasciare"), nota anche come paralessi, paralissi o paralipsi (dal verbo greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con omettere; trascurare; Promettere solennemente; omettere , non includere; Non parlare deliberatamente di qualcosa, omettere ; Estromettere gli indegni; Sintomi da non trascurare ; Induce a trascurare il prossimo;