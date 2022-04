Fu re di Numidia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re di Numidia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'esistenza e le vicende di questo regno ci sono documentate dal iii secolo a.c. fino al i secolo d.c. il regno di numidia fu creato come regno vassallo...

Contesto massinissa venne inviato dal padre in iberia assieme alle truppe cartaginesi dei barcidi al seguito di amilcare. in spagna massinissa portò avanti...