Non paesano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non paesano.

Soluzione 9 lettere : CITTADINO

Significato/Curiosita : Non paesano

paesana (paisan-a in piemontese, paisana (pron. /paizano/) in occitano) è un comune italiano di 2 661 abitanti della provincia di cuneo in piemonte. articolata...

Altri progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni di o su cittadino (it, de, fr) cittadino, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

