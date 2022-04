Il nome di Putin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Putin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VLADIMIR

Significato/Curiosita : Il nome di putin

Disambiguazione – "putin" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi putin (disambigua). vladimir vladimirovic putin, presidente della federazione...

1724 vladimir – asteroide della fascia principale oblast' di vladimir – oblast' della russia vladimir – capoluogo dell'oblast' omonima vladimir – località... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

