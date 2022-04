Nacque per iniziativa dei Paesi della Cee nel 1979 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nacque per iniziativa dei Paesi della Cee nel 1979. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SME

Significato/Curiosita : Nacque per iniziativa dei paesi della cee nel 1979

Sia il numero dei suoi rappresentanti); nelle decisioni prese a maggioranza, le decisioni del consiglio sono vincolanti soltanto per i paesi che le accettino...

La sme, acronimo di società meridionale di elettricità, è stata, in origine, una società italiana produttrice di energia elettrica attiva in campania... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con nacque; iniziativa; paesi; della; 1979; La località sarda dove nacque Gramsci; La città della Danimarca in cui nacque Andersen; La città romagnola in cui nacque Marco Pantani; Lo stato in cui nacque Oscar Wilde; Prendere l iniziativa ; Un pioniere dell iniziativa ; Partecipa all iniziativa ; Class __: iniziativa legale collettiva; Il nome olandese dei paesi Bassi; Parte della linguistica che studia i nomi di strade e paesi ; Quello di Maastricht fu firmato da 12 paesi ; Lo furono Egitto e Jugoslavia: paesi non __; Una frazione della partita di baseball; Un infelice Jacopo della nostra letteratura; Una cittadina della Svizzera; L inattività può causare quello della mente; Album dei Pink Floyd del 1979 ; Film del 1979 con Jane Fonda; Il gruppo che nel 1979 lanciò Message in a bottle; Malattia infettiva eradicata nel 1979 ; Cerca nelle Definizioni