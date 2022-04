Moglie di Ulisse che escogitò l inganno della tela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moglie di Ulisse che escogitò l inganno della tela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENELOPE

Significato/Curiosita : Moglie di ulisse che escogito l inganno della tela

Prima della guerra. col suo modello virgilio instaura un rapporto di raffinata competizione innovativa. il viaggio di ulisse era un viaggio di ritorno...

Cercando altri significati, vedi penelope (disambigua). penelope (gr. pepea, -a, poi pep, -; lat. penelope, -es) è una figura della mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

