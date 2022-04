Materia prima per maschere carnevalesche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materia prima per maschere carnevalesche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARTAPESTA

Significato/Curiosita : Materia prima per maschere carnevalesche

Infernale e diabolico delle maschere è riconoscibile in particolare in certe maschere come il già citato arlecchino (maschera policroma e fiammante vestito...

Rai.it. url consultato il 23 maggio 2011. ^ enzo rossi ròiss, "cartapesta e cartapestai", libera università europea, macerata, 1983 ^ thomas allgood, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

