Mammifero marsupiale dell ordine dei Didelfimorfi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero marsupiale dell ordine dei Didelfimorfi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPOSSIM

Significato/Curiosita : Mammifero marsupiale dell ordine dei didelfimorfi

L'opossum della virginia (didelphis virginiana kerr, 1792) è un mammifero marsupiale della famiglia didelphidae. lungo dai 38 ai 51 centimetri e con un...

