La madre di Efraim e Manasse - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ASENET

Significato/Curiosita : La madre di efraim e manasse

In cui appaiono efraim e manasse, citati come figli di giuseppe, ma adottati da giacobbe. queste due tribù furono a capo del regno di israele, nato nella...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

