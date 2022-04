Località che sorge alla foce del Livenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località che sorge alla foce del Livenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAORLE

Significato/Curiosita : Localita che sorge alla foce del livenza

Situato tra le foci dei fiumi livenza e lemene, che si affaccia sul mare adriatico a nord est della laguna di caorle fra le località turistiche di eraclea e...

caorle (afi: ['kaorle]; càorle in veneto) è un comune italiano di 11 170 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto, situato tra le foci dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con località; sorge; alla; foce; livenza; Rinomata località balneare calabrese; La località sarda dove nacque Gramsci; località della Francia meta di tanti pellegrinaggi; La località spagnola con la Casa delle Conchiglie; sorge per decreto statale; La penisola in cui sorge Simferopol; La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero; La spianata ateniese su cui sorge il Partenone; Vizio capitale connesso alla cupidigia; Pagamento annullato in seguito alla sua conferma; Arteria che passa dal collo e arriva alla testa; Impero sconfitto a Lepanto dalla Lega Santa; Tipo di foce ; La città portoghese che sorge sulla foce del fiume Duero; La... foce del Tamigi; Il mare con la foce del Volga; Il suo centro storico sorge sul fiume livenza ;