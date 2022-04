La lingua più antica del mondo ancora in uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua più antica del mondo ancora in uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANSCRITO

Significato/Curiosita : La lingua piu antica del mondo ancora in uso

Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) almeno...

sanscrito-italiano, italiano-sanscrito, milano: a. vallardi, 1993, isbn 88-11-94152-0 sanscritizzazione grammatica sanscrita letteratura sanscrita sanscrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

