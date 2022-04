Insieme di due lettere indicanti un solo suono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di due lettere indicanti un solo suono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIGRAMMA

Significato/Curiosita : Insieme di due lettere indicanti un solo suono

Ogni lettera corrisponde (esclusi eventuali allofoni) un solo suono. questo con tutta probabilità avvenne anche con il latino. l'evoluzione di una lingua...

Dell'eliminazione dell'h aspirata, il digramma ph scomparirà dalla lingua italiana, sostituito dall'omofona f; sorte analoga subirà il digramma th, sostituito dalla t...

