Hanno ottime cime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno ottime cime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPE

Pianta di taglia medio grande, la chioma è fitta, mentre i rami hanno cime risalenti.

rape era una suddivisione tradizionale della contea del sussex in inghilterra. l'origine è sconosciuta, ma precede la conquista normanna.

Altre definizioni con hanno; ottime; cime; hanno carica elettrica; hanno foglie aghiformi; Quando il dì e la notte hanno la medesima durata; Proteina che hanno in comune unghie e capelli; Sono ottime quelle verdi; Sono ottime alla fiorentina; Sono ottime all arrabbiata; Legumi per ottime zuppe; Le cime dei monti; Periodo che precedette il Rinascime nto; Medico e alchimista svizzero del Rinascime nto; Giacime nto d oro o di carbone; Cerca nelle Definizioni