Si fumavano nel 1943 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fumavano nel 1943. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MILIT

Significato/Curiosita : Si fumavano nel 1943

Di apertura alare) idrovolante inglese, lasciandolo con due motori che fumavano. non ne rivendicò la distruzione ma due giorni dopo, dalla base navale...

Diego alberto milito (bernal, 12 giugno 1979) è un dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. nel corso della sua carriera ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con fumavano; 1943; fumavano per gli dei; fumavano ... per fede; Fu teatro di un eccidio nazista il 22 ottobre 1943 ; I Campani che subirono un eccidio nazista nel settembre 1943 ; La rivolta napoletana contro i Tedeschi, nel 1943 ; Sbarcarono in Sicilia il 9 7 1943 ; Cerca nelle Definizioni