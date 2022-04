Fiume inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRENT

Significato/Curiosita : Fiume inglese

Il don è un fiume inglese che scorre nello south yorkshire e nell'east yorkshire. nasce sui monti pennini, ad ovest della località di dumford bridge,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trent (disambigua). il trent è un fiume dell'inghilterra, il terzo per lunghezza in tutto il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con fiume; inglese; Un fiume che scorre nell Engadina; Relativo al fiume di Colonia; Proprie del fiume di Verona; Il fiume che bagna Roma; L insetto noto in inglese come dragonfly; Il liquore rosso dell originale zuppa inglese ; Un modo di dire dire in inglese ; Aperto... detto in inglese ; Cerca nelle Definizioni