Ferroviere addetto agli scambi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferroviere addetto agli scambi.

Soluzione 9 lettere : DEVIATORE

E degli addetti alla manutenzione, da bambini tra i 10 e i 14 anni: essi svolgono le funzioni di capotreno, capostazione, addetti agli scambi e alla biglietteria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi deviatore (disambigua). il deviatore, in elettrotecnica, è un particolare interruttore che invece...

addetto a una mansione; È addetto alla guardia in carcere; Era addetto al trasporto bagagli in stazione; Giovane addetto alle faccende più semplici; Uscire fuori dagli argini; Chi sbagli a lo ha preso; Scagli are, sbalestrare; Quello di battagli a è il meglio del repertorio; Frutto rosso che in molti scambi ano per verdura; scambi di materie e di denaro; Legame chimico con scambi o di elettroni; Somma atta a controbilanciare uno scambi o;