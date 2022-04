Edificio rurale che ospita un azienda agricola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio rurale che ospita un azienda agricola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASSERIA

Significato/Curiosita : Edificio rurale che ospita un azienda agricola

Del patrimonio rurale. l'attività agrituristica può essere realizzata esclusivamente in edifici rurali preesistenti nelle aziende agricole e non più utili...

Significati, vedi masseria (disambigua). la masseria (sono dette masserì o massarì, mentre massàre o massère viene chiamato il custode della masseria) è un insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

