Donna che recita - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ATTRICE

Significato/Curiosita : Donna che recita

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo romanzo, vedi la donna che visse due volte (romanzo). la donna che visse due volte (vertigo) è un film del 1958 diretto...

Recitare solo nel xvii secolo, e allora si incominciò a usare il termine attrice. nell'antichità e nel medioevo, era considerato disdicevole per una donna...

