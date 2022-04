Diffusa materia plastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusa materia plastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PVC

Significato/Curiosita : Diffusa materia plastica

Disambiguazione – "plastica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi plastica (disambigua). le materie plastiche sono materiali organici...

Disambiguazione – "pvc" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pvc (disambigua). il polivinilcloruro, noto anche come cloruro di polivinile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con diffusa; materia; plastica; diffusa , disseminata; Una diffusa miscela di caffè; diffusa caffettiera per casa; La lingua diffusa dalla Società Dante Alighieri; materia prima per maschere carnevalesche; Giaciglio nelle stalle fatto da materia li misti; Scienza che studia il materia le ereditario; materia le estratto da un condotto che ostruiva; Coperto da uno strato morbido di plastica ; Quella del gelato è di polistirolo o di plastica ; Quello del dentifricio è di alluminio o plastica ; Recipiente di plastica per liquidi;