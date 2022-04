Declivio conto non ancora saldato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Declivio conto non ancora saldato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENDENZA

Significato/Curiosita : Declivio conto non ancora saldato

Sud della città, presso contrada sant'antonio, e giungeva seguendo il declivio del colle sino alle cisterne sotterranee di largo santa chiara e in piazza...

La pendenza è il grado di ripidità o di inclinazione di una strada o di un tratto di percorso. la pendenza di una strada è indicata dalla segnaletica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con declivio; conto; ancora; saldato; Un declivio di tegole; Cosa di poco conto ; Un conto rno a base di lattuga o indivia; conto rni di una superfìcie; Il colore del conto senza debiti; La lingua più antica del mondo ancora in uso; Lo è un libro non ancora sfogliato; ancora sigillato; Bambino che ancora non parla; saldato ri; La fiamma del saldato re; Cerca nelle Definizioni