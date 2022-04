Dare alle stampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare alle stampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDITARE

Significato/Curiosita : Dare alle stampe

Accolti e che, con molte probabilità, sarebbero entrati nell'edizione da dare alle stampe, ve ne sono alcuni che per il loro contenuto o, addirittura, per espressa...

In una cartuccia delle dimensioni di 7,1 cm x 6,7 cm, dove si possono editare direttamente i file audio riversati) e umd (universal media disc, supporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con dare; alle; stampe; Fanno andare ovunque; Di loro ci si può fidare ; Possono dare spadone; Possono essere a mano o andare in stiva; Un alle gro simposio tra amici; Date alle fiamme; Scarpetta per balle rini e schermitori; Così era la Teresa che catturò la farfalle tta; stampe a due colori; Date alle stampe ; Dato alle stampe ; Pubblicato, dato alle stampe ; Cerca nelle Definizioni