La danza dei café chantant - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La danza dei café chantant.

Soluzione 6 lettere : CANCAN

Significato/Curiosita : La danza dei cafe chantant

café chantant è un film del 1954 diretto da camillo mastrocinque. è una raffinata antologia della rivista teatrale e radiofonica ispirata al programma...

Vedi can-can (disambigua). can-can, o can-can francese, (scritto anche cancan) è un tipo di danza di origine francese che acquisì popolarità nell'ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza ; Ventre gonfio per una gravidanza ; Il fidanza to di Clarabella nel fumetto di Topolino; danza a piccoli passi originaria della Francia; Una cantante dei café -chantant; Monsieur lo versa nel café ; Una cantante dei café-chantant ;