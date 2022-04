Come sta chi non parla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come sta chi non parla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZITTO

Significato/Curiosita : Come sta chi non parla

Senti chi parla (look who's talking) è un film del 1989 diretto da amy heckerling, interpretato da john travolta e kirstie alley. il bambino protagonista...

zitto zitto è un album di peppino di capri, pubblicato nel 1985. lato a zitto zitto – 2:51 che ce vuo' fa – 3:16 freva – 4:18 pienzame – 3:57 azzurra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con come; parla; come l azione di chi inganna; Ha come simbolo chimico S; come il freddo... freddissimo; L insetto noto in inglese come dragonfly; Si mette a qualcuno per impedirgli di parla re; Persona abile nel parla re in pubblico; Lingua germanica parla ta in Veneto e Trentino; Bambino che ancora non parla ; Cerca nelle Definizioni