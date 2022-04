Come il freddo... freddissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il freddo... freddissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POLARE

Significato/Curiosita : Come il freddo... freddissimo

Inverni freddissimi; il clima a cui si associa tale ambiente è il clima desertico freddo (secondo la classificazione dei climi di köppen). il deserto...

Disambiguazione – "stella polare" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stella polare (disambigua). disambiguazione – "polare" rimanda qui. se... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con come; freddo; freddissimo; L insetto noto in inglese come dragonfly; Sinonimo di cocome ro; C è chi la chiama cocome ro; Viziosa come nell opera di Giuseppe Verdi del 1853; Quello di temperatura può causare un raffreddo re; Un piatto freddo con svariati ingredienti conditi; Non lo trattiene chi ha il raffreddo re; Oscillazioni del corpo per freddo o paura; Un piccolo dado... freddissimo ; Cerca nelle Definizioni