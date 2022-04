Come dire infossate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire infossate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCAVATE

Significato/Curiosita : Come dire infossate

Significatività, accertato il primo passaggio. in sintesi ed a grandi linee, si può dire che la cultura neandertaliana dominante fu il musteriano e che il limite...

Gemelli monozigoti. l'ombelico è prima di tutto rilevabile in due aspetti: incavato pronunciato nel primo caso l'ombelico appare come una depressione, e visto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

