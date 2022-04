Città scozzese centro dell industria petrolifera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città scozzese centro dell industria petrolifera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABERDEEN

Significato/Curiosita : Citta scozzese centro dell industria petrolifera

Aberdeen (in scots aiberdeen; in gaelico scozzese obar dheathain; in italiano antico aberdonia) è la terza città più popolosa della scozia e una delle sue...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aberdeen (disambigua). aberdeen (in scots aiberdeen; in gaelico scozzese obar dheathain; in...

Illumina la città di notte; città francese nota anche per l omonimo vino; città spagnola famosa per la corsa dei tori; La città della Danimarca in cui nacque Andersen; Il tipico strumento scozzese ; Lo scozzese che si attacca ing; La gonna scozzese ; Squadra di calcio scozzese ; centro di Teramo; Giro in centro ; centro d asse; Alto in centro ; Pertugio dell e fortezze per uso di armi; Muscolo dell a spalla; Moglie di Ulisse che escogitò l inganno dell a tela; Vi nacque l Erasmo dell Elogio dell a follia; Nota dinastia industria le tedesca di Aquisgrana; Ingrediente principale nell industria dolciaria; Le materie di cui l industria non può fare a meno; Dà il nome all industria dei formaggi; Una città petrolifera della Sicilia; Sigla... petrolifera ; Grande Compagnia petrolifera ; Azienda petrolifera ;