Circolo massimo passante peri Poli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circolo massimo passante peri Poli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MERIDIANO CELESTE

Significato/Curiosita : Circolo massimo passante peri poli

Un meridiano celeste è un cerchio massimo sulla sfera celeste passante per il polo nord celeste e il polo sud celeste. il meridiano celeste fondamentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

