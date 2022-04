Lo è la c di cena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la c di cena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : CONSONANTE PALATALE

Significato/Curiosita : Lo e la c di cena

la cena è un film del 1998 diretto da ettore scola. all'interno del ristorante "arturo al portico" gestito da flora, si svolgono varie storie, dialoghi...

Elenca le seguenti consonanti palatali: [c] occlusiva palatale sorda [] occlusiva palatale sonora [] nasale palatale [ç] fricativa palatale sorda [] fricativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

