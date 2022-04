Caratterizza ciò che è limitato all essenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza ciò che è limitato all essenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SINTETICITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza cio che e limitato all essenziale

e i pozzi di petrolio di groznyj e baku. il 17 luglio i tedeschi diedero inizio al loro assalto a stalingrado; la tenuta della città era essenziale per...

L'indice di sinteticità di una lingua è un coefficiente che descrive, per la lingua in questione, il grado di concentrazione di funzioni morfologiche...

Altre definizioni con caratterizza; limitato; essenziale; caratterizza tutto quello che non riusciamo a tollerare; caratterizza no Mont-Saint-Michel; caratterizza le armi da fuoco che possono sparare più colpi di seguito; caratterizza Cirano; Numerato o limitato ; È delimitato da un arco e due raggi; Indica una zona a traffico limitato ; È limitato dalla ringhiera; essenziale per l esistenza; Il Marco che canta Guerriero e L essenziale ; Un componente essenziale degli acciai speciali; Acido essenziale per ogni forma di vita;